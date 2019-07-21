Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:19, 21 июля 2019 144
 0    0

В московском клубе избили журналистов из-за плаката с митинга — СМИ

В московском клубе избили журналистов из-за плаката с митинга — СМИ

В московском клубе Arena by Soho Family на входе избили троих гостей, в том числе двоих журналистов. Об этом сообщил интернет-портал «МБХ медиа».

Пострадавшие пришли в клуб на концерт группы «Пошлая Молли», купили билеты и получили входные браслеты. На входе у них досматривали ручную кладь и нашли сложенный плакат А4 с митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Охранники клуба потребовали выкинуть плакат, гости спросили, на каком основании это нужно сделать.

После вопроса на них со спины напали около десяти сотрудников охраны клуба.

«Внезапно на нас накинулись сзади охранники, выволокли, избивая руками и ногами, на улицу, меня повалили на асфальт и просто начали бить» — рассказал один из пострадавших.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 49 074
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 35 009
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
16:07, 8 июля 2019 24 779
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 21 070
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 390
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум