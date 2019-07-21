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В московском клубе Arena by Soho Family на входе избили троих гостей, в том числе двоих журналистов. Об этом сообщил интернет-портал «
Пострадавшие пришли в клуб на концерт группы «Пошлая Молли», купили билеты и получили входные браслеты. На входе у них досматривали ручную кладь и нашли сложенный плакат А4 с митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Охранники клуба потребовали выкинуть плакат, гости спросили, на каком основании это нужно сделать.
После вопроса на них со спины напали около десяти сотрудников охраны клуба.
«Внезапно на нас накинулись сзади охранники, выволокли, избивая руками и ногами, на улицу, меня повалили на асфальт и просто начали бить» — рассказал один из пострадавших.
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