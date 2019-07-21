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11:33, 21 июля 2019 348
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Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло. Прогноз телеканалу «Звезда» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так или иначе, наступает „макушка лета“, то есть самое теплое время, согласно климатическим данным. Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение предстоящей недели столбики термометров поднимутся. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков», — пояснил Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до 21 — 27 градусов.


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