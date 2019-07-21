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Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло. Прогноз телеканалу «
«Так или иначе, наступает „макушка лета“, то есть самое теплое время, согласно климатическим данным. Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение предстоящей недели столбики термометров поднимутся. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков», — пояснил Тишковец.
По его словам, в понедельник и вторник осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до 21 — 27 градусов.
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