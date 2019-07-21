Последняя часть «Мстителей» стала самым кассовым фильмом в истории кинемотографа

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«Мстители: Финал» официально признают самым кассовым фильмом в истории. Об этом сообщило американское издание «
По информации портала, с момента выхода картины на киноэкраны в конце апреля новые «Мстители» собрали 2,7892 миллиарда долларов, что все еще меньше, чем у нынешнего рекордсмена — фильма «Аватар» (2,7897 миллиарда долларов).
Тем не менее, к этой сумме добавится еще 500 тысяч долларов из предпродаж картин. В результате фильм с бюджетом 356 миллионов долларов гарантированно обойдет «Аватара».
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