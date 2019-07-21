Площадь природных пожаров в России выросла до 122 тысяч гектаров

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Площадь природных пожаров в России продолжает расти. Об этом сообщил интернет-портал
По состоянию на воскресенье, 21 июля, лесными пожарами охвачено более 122 тысяч гектаров. Накануне этот показатель составлял 105 тысяч гектаров.
Самые сильные пожары — в Иркутской области. Также возгорания зафиксированы в Красноярском крае, на Чукотке и в Бурятии. Еще в 12 регионах страны есть более мелкие возгорания.
Борьбу с огнем ведут более двух с половиной тысяч человек.
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