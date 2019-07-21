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На улице Циолковского столкнулись «ГАЗель» и легковушка. Видео происшествия опубликовано в группе «ВКонтакте» «
Как следует из комментариев к публикации, ДТП произошло утром в субботу, 20 июля.
На записи видно, что легковой автомобиль начинает движение на мигающий желтый сигнал светофора.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
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