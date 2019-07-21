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На митинге за свободные выборы в Москве задержали семь человек. Об этом сообщил «
У одного из участников митинга после задержания врачи обнаружили перелом руки.
Как отмечает источник, среди задержанных был несовершенолетний. Его отпустили после того, как в отдел приехала мама.
Напомним, в субботу, 20 июля, в Москве
Фото из Twitter-аккаунта «Белого счетчика»
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