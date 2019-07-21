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10:33, 21 июля 2019 453
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На митинге за свободные выборы в Москве задержали семь человек

На митинге за свободные выборы в Москве задержали семь человек

На митинге за свободные выборы в Москве задержали семь человек. Об этом сообщил «ОВД-Инфо».

У одного из участников митинга после задержания врачи обнаружили перелом руки.

Как отмечает источник, среди задержанных был несовершенолетний. Его отпустили после того, как в отдел приехала мама.

Напомним, в субботу, 20 июля, в Москве прошел митинг за свободные выборы. На него пришли больше двадцати тысяч человек.

Фото из Twitter-аккаунта «Белого счетчика»


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