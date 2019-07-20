За сутки в Рязани изъяли 53 литра нелегального алкоголя

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За минувшие сутки в Рязани изъяли 53 литра нелегального алкоголя. Об этом сообщила
Всего во время рейда правоохранители выявили четыре факта незаконной продажи спиртного.
Из торговых павильонов на улице Станкозаводская полицейские изъяли 23,3 литра и на улице Зубковой — 30 литров спиртосодержащей продукции.
Всего из незаконного оборота изъяли 53,3 литра алкогольной продукции.
В отношении арендаторов торговых объектов возбудили административные дела по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Им грозит от 20 до 30 тысяч рублей штрафа.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ субботу под Рязанью пройдет фестиваль малины. Расписание движения транспорта
|
cледующая новость →В Рязани поймали 16-летнего юношу на мопеде без «прав»
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.