В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +26 градусов

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В воскресенье, 21 июля, в Рязанской области потеплеет до +26 градусов. Подробный прогноз погоды опубликован на
В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, до девяти метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов; днём +21, +26 градусов.
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