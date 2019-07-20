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12:03, 20 июля 2019 351
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В Рязанской области задержали двух мужчин

В Рязанской области задержали двух мужчин

За сутки в Рязанской области задержали двух грабителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Московском районе Рязани полиция задержала 29-летнего мужчину, который украл продукты питания в одном из магазинов города.

Аналогичное преступление совершил 49-летний житель села Агломазово Сасовского района, неоднократно судимый по статьям «Кража» и «Грабеж». Выяснилось, что он причастен к краже продуктов из дома 81-летнего местного жителя.

Полиция возбудила уголовные дела по статье 158.1. УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».


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