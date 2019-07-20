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13:08, 20 июля 2019 173
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В Рязанской области рождаемость ниже уровня 2006 года

В Рязанской области рождаемость ниже уровня 2006 года

В Рязанской области снизился уровень рождаемости. Об этом сообщил сайт Фонда соцстрахования России.

По итогам первого полугода показатель рождаемости оказался ниже уровня 2006 года. В 2006 в Рязанской области родилось 4770 малышей, а в 2019 — 4497.

По сравнению с 2016 годом, когда в регионе зарегистрировали самую высокую рождаемость, это ниже на 1633 ребенка.

За январь — июнь 2019 года количество вторых и последующих детей составило 61,5%. В 2006 году столько рождалось первенцев.

Отмечается, что население области продолжает сокращаться. По данным Рязаньстата, за пять месяцев года умерли 7296 человек.


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