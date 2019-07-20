В Рязанской области ожидаются усиление ветра и гроза

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В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала
Днем в субботу, 20 июля, в Рязани и области ветер усилится до 12-17 метров в секунду, в отдельных районах ожидаются небольшой дождь с грозой.
Такая погода сохранится до конца суток.
В МЧС напомнили номера телефонов для сообщения о несчастном случае: 101 или
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