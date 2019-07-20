В Рязанской области начали строить ферму на семь тысяч голов

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Фото: Издательство «Пресса»
В Рязанской области начали строить мегаферму на семь тысяч голов. Об этом сообщило ИД
С весны текущего года подрядчик приступил к выполнению работ.
«Всего будет двенадцать корпусов, соединенных между собой галереями, — рассказывает Юрий Юрьевич. — В этом году введем в эксплуатацию три корпуса: родильное отделение, спецкорпус и доильно-молочный блок. Мы уже залили фундаменты корпусов, подготавливаем площадки под полы, будем устанавливать металлоконструкции и параллельно проводить коммуникации» — сказал прораб подрядной организации Юрий Графкин.
Со временем построят еще два коровника, четыре телятника и три деревни для телят. Всего крупная животноводческая ферма рассчитана на содержание более семи тысяч голов.
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