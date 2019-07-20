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11:33, 20 июля 2019 176
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Топорная работа. Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?

Топорная работа. Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?

В самом конце июня этого года в Горроще близ лицея № 5 ради создания парковки вырубили деревья. В пресс-службе мэрии сообщили, что около школы появится заездной карман для «подъезда, остановки транспорта, а также безопасной посадки-высадки учеников лицея и их родителей».

Вместо вырубленных деревьев администрация пообещала высадить на прилегающих зеленых зонах новые. Все бы хорошо, но точные места этих посадок, виды и количество насаждений мэрия пока не обнародовала. Уничтожение деревьев — достаточно болезненная тема для рязанских властей.

Городские чиновники предпочитают отчитываться о том, сколько, где и чего посажено без объяснения, какие конкретно вырубки деревьев и кустарников эти акции призваны возместить.

Однако правила, по которым идет компенсационное озеленение, и орган по контролю за ним созданы почти десять лет назад.

Подробнее читайте в разделе «Публикации».


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33 минуты назад
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Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?

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