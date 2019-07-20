Рязанский кардиодиспансер получил инновационную технику для диагностики остановки дыхания

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Рязанский кардиодиспансер получил инновационный аппарат для диагностики остановки дыхания во время сна. Об этом сообщил
Специалисты диспансера впервые начали использовать комплект «SOMNOcheck micro WM».
Прибор обеспечивает простоту проведения скринингового обследования пациентов. Он предоставляет возможность выявлять обструктивное апноэ — затрудненное поступление воздуха во время ночного отдыха.
«Патология тяжелейшая. Сердце у таких пациентов быстро изнашивается. У них непродуктивный сон, нарушена концентрация внимания, существует вероятность внезапной сердечной смерти», — подчеркивает Александр Данилов.
Прибор имеет малые габариты и фиксируется на запястье как наручные часы.
Кардиодиспансер стал первой площадкой по применению подобных технологий, которые планируется внедрять и в другие лечебные учреждения региона.
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