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17:01, 20 июля 2019 215
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Рязанский ЦСМ купит автомобиль за два миллиона рублей

Рязанский ЦСМ купит автомобиль за два миллиона рублей

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области» купит автомобиль больше чем за два миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В требовании к закупке указано, что приобрести необходимо «Автомобиль Toyota Camry или эквивалент». На эти цели выделено 2 миллиона 9 тысяч рублей.

Отметим, что минимальная комплектация Toyota Camry стоит 1 миллион 573 тысячи рублей.

За указанную в закупке сумму можно приобрести комплектацию «Элеганс», в которую включены обивка сидений кожей, электрообогрев лобового стекла, подогрев руля и круиз-контроль.


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