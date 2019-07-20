Рязанский ЦСМ купит автомобиль за два миллиона рублей

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Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области» купит автомобиль больше чем за два миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В требовании к закупке указано, что приобрести необходимо «Автомобиль Toyota Camry или эквивалент». На эти цели выделено 2 миллиона 9 тысяч рублей.
Отметим, что минимальная комплектация Toyota Camry стоит 1 миллион 573 тысячи рублей.
За указанную в закупке сумму можно приобрести комплектацию «Элеганс», в которую включены обивка сидений кожей, электрообогрев лобового стекла, подогрев руля и круиз-контроль.
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