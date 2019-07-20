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10:38, 20 июля 2019 1 199
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Названы наименее востребованные в России профессии

Названы наименее востребованные в России профессии

В России наименее востребованы учителя средней школы и бухгалтеры. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ труда.

Профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий. На конец 2018 года количество вакансий в этих сферах составило 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

В этом году спрос на педагогов средней школы составил 1,0% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% - в 2016 году).

Также в сообщении отметили, что отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем художественных галерей, музеев, библиотек.

Спрос не удовлетворен на кадры в сельском и лесном хозяйствах, рыбоводстве и рыболовстве.

Ранее Росстат назвал самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

В 2018 году женщины чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

Среди мужчин чаше всего встречались такие профессии, как водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 миллиона человек), рабочий металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона) или сферы строительства (2,2 миллиона).

Кроме того, среди мужчин много охранников (2,2 миллиона) и специалистов в области науки и техники (2,1 миллиона).


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