Названы наименее востребованные в России профессии

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В России наименее востребованы учителя средней школы и бухгалтеры. Об этом передает
Профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий. На конец 2018 года количество вакансий в этих сферах составило 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.
В этом году спрос на педагогов средней школы составил 1,0% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% - в 2016 году).
Также в сообщении отметили, что отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем художественных галерей, музеев, библиотек.
Спрос не удовлетворен на кадры в сельском и лесном хозяйствах, рыбоводстве и рыболовстве.
Ранее Росстат назвал самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
В 2018 году женщины чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).
Среди мужчин чаше всего встречались такие профессии, как водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 миллиона человек), рабочий металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона) или сферы строительства (2,2 миллиона).
Кроме того, среди мужчин много охранников (2,2 миллиона) и специалистов в области науки и техники (2,1 миллиона).
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