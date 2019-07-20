На выезде из Рязани перевернулся бензовоз. Фото и видео

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На выезде из Рязани в сторону Михайлова перевернулся бензовоз. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
Упавший бензовоз перекрыл дорогу по нескольким полосам движения.
На место происшествия приехали полиция и МЧС.
Подробности уточняются.
Фото Галины Селищевой и Владимира Ганина
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