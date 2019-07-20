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15:20, 20 июля 2019 457
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ДК «Приокский» отремонтируют за 14,5 миллионов

ДК «Приокский» отремонтируют за 14,5 миллионов

ДК «Приокский» в Рязани отремонтируют за 14 млн 502 тысячи 740 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Территорию ДК планируют заасфальтировать и замостить ее брусчаткой. Также там установят уличное освещение, посадят живую изгородь из кустарников, посеют газоны.

Помимо этого, на территории установят чугунные скамейки, арт-объекты, входную арку с надписью «С Новым годом», «Рязань 2020» и светодиодными снежинками, а также каток.

Также на детской площадке разместят деревянный городок «Ракета».

Работы должны выполнить до 31 октября.

Напомним, в следующем году Рязань станет новогодней столицей России.


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