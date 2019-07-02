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11:16, 2 июля 2019 454
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Жительницу Обнинска осудят за мошенничество при строительстве двух бассейнов

Жительницу Обнинска осудят за мошенничество при строительстве двух бассейнов

Фото: Pixabay.com

Жительницу Обнинска осудят за мошенничество при строительстве двух бассейнов. Об этом сообщила пресс-служба калужского УМВД.

По версии следствия, в 2012 и 2015 годах женщина была гендиректором общества с ограниченной ответственностью. Она заключила с горожанами договоры на строительство частных бассейнов. В качестве предоплаты и для покупки необходимого оборудования ей перечислили 2 миллиона 50 тысяч рублей. Организация работы не выплатила, 55-летняя фигурантка распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Отмечается, что женщину ранее судили. Дело частям 3 и 4 статьи 159 УК («Мошенничество») в отношении нее направили в суд.


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