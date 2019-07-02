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Фото: Pixabay.com
Жительницу Обнинска осудят за мошенничество при строительстве двух бассейнов. Об этом
По версии следствия, в 2012 и 2015 годах женщина была гендиректором общества с ограниченной ответственностью. Она заключила с горожанами договоры на строительство частных бассейнов. В качестве предоплаты и для покупки необходимого оборудования ей перечислили 2 миллиона 50 тысяч рублей. Организация работы не выплатила, 55-летняя фигурантка распорядилась деньгами по своему усмотрению.
Отмечается, что женщину ранее судили. Дело частям 3 и 4 статьи 159 УК («Мошенничество») в отношении нее направили в суд.
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