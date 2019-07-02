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Житель Мурома украл из магазина двадцать пачек сигарет и десять плиток шоколада. Об этом
В апреле неизвестный выбил окно для приема товара и залез в магазин. Злоумышленник скрылся с двумя десятками пачек сигарет и десятью плитками шоколада. Оперативники установили его приметы по записям камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали на одной из улиц.
22-летний горожанин признал вину. Он пояснил, что хотел украсть деньги из кассы, но не смог ее открыть. В итоге он набрал товара на три тысячи рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).
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