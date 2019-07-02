За неделю в Рязани подешевели помидоры и капуста

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За неделю, с 25 июня по 1 июля, в Рязани значительнее всего подешевела белокочанная капуста — на 20,9%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также снизилась на:
Незначительно подорожали яблоки, картофель, морковь, пшено, мука пшеничная, рыба мороженая неразделанная, куры охлажденные и мороженые.
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