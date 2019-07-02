За неделю на рязанских дорогах заделали ямы на девяти улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 24 по 30 июня, на рязанских дорогах заделали ямы на девяти улицах, сообщил
Работы проводились на участке дороги от дома 15 по улице Кальная до дома 25 по улице Быстрецкая; улице Зафабричная; улице Колхозная; дороге — дублере Московского шоссе; проезде Машиностроителей; улице Маяковского от проезда Машиностроителей до улицы Колхозной; улица Стройкова — от улицы 4-я линия до дома 64; улица Электрозаводская; улица Семчинская.
Общая площадь ремонта составила 560 квадратных метров.
В период с 1 по 7 июля планируется заделать выбоины в асфальте на следующих участках автодорог: улица Керамзавода; улица Авиационная; улица Забайкальская и другие.
С начала года работы по заделке аварийных ям провели на 141 улице.
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