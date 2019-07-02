Восстановление торговых рядов в Касимове обсудили в «Единой России»

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Продолжение работ по восстановлению первого корпуса торговых рядов в Касимове обсудили на выездном совещании Общественного совета федерального проекта «
Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов напомнил, что реставрацией объекта будет заниматься другая подрядчик.
«В 2018 году с подрядчиком был заключен госконтракт, предусматривающий выполнение восстановительных работ на сумму почти 53 миллиона рублей. Данный этап работ должен был завершиться до 30 декабря. Но этого не произошло: работники
Представитель подрядчика, в свою очередь, заверил депутата Госдумы в том, что у организации есть опыт подобной работы: «У нас профессиональная команда специалистов. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выполнить все качественно и не нарушить сроки контракта».
Напомним, на реставрацию корпуса торговых рядов в
Участники совещания предложили создать рабочую группу с участием всех заинтересованных лиц, чтобы держать ситуацию на контроле.
Андрей Красов призвал власти города активнее взаимодействовать с подрядной организацией и бизнес-сообществом. Парламентарий предложил назначить выездное совещание рабочей группы на 5 сентября.
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