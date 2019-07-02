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13:36, 2 июля 2019 146
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Восстановление торговых рядов в Касимове обсудили в «Единой России»

Восстановление торговых рядов в Касимове обсудили в «Единой России»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Продолжение работ по восстановлению первого корпуса торговых рядов в Касимове обсудили на выездном совещании Общественного совета федерального проекта «Единой России» «Историческая память», которое прошло 1 июля.

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов напомнил, что реставрацией объекта будет заниматься другая подрядчик.

«В 2018 году с подрядчиком был заключен госконтракт, предусматривающий выполнение восстановительных работ на сумму почти 53 миллиона рублей. Данный этап работ должен был завершиться до 30 декабря. Но этого не произошло: работники исчезли с объекта, оставив здание без крыши на зиму. Из-за этого пострадали внутренние конструкции, ущерб от этого еще предстоит оценить, — рассказал парламентарий. — Сейчас прошли новые торги, 14 июня заключен контракт с ООО „НСТ“, работы начнутся в конце июня».

Представитель подрядчика, в свою очередь, заверил депутата Госдумы в том, что у организации есть опыт подобной работы: «У нас профессиональная команда специалистов. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выполнить все качественно и не нарушить сроки контракта».

Напомним, на реставрацию корпуса торговых рядов выделят порядка 130 млн рублей. 30 млн — это средства, оставшиеся с прошлого года после расторжения контракта с ООО «Архитектподряд». Еще около 100 млн направят из федерального бюджета в период с 2019 по 2020 годы.

Участники совещания предложили создать рабочую группу с участием всех заинтересованных лиц, чтобы держать ситуацию на контроле.

Андрей Красов призвал власти города активнее взаимодействовать с подрядной организацией и бизнес-сообществом. Парламентарий предложил назначить выездное совещание рабочей группы на 5 сентября.


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