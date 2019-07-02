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9:28, 2 июля 2019 948
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Водитель из Михайловского района выпил водки и попался автоинспекторам

Водитель из Михайловского района выпил водки и попался автоинспекторам

Водитель из Михайловского района попался на «пьяной» езде. Ранее его уже привлекали к ответственности за подобное нарушение, сообщил сайт областной прокуратуры.

Мужчину задержали в марте. Известно, что утром он был в Михайлове, где выпил водки и решил поехать домой. По пути водителя остановили автоинспекторы.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Он полностью признал свою вину.

Жителя района приговорили к 240 часам обязательных работ с лишением «прав» на два с половиной года.


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