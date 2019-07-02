Владимирец украл квадроцикл и спрятал в гараже

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Фото: Pixabay.com
Житель Александровского района украл квадроцикл и спрятал в гараже. Об этом
Хозяин квадроцикла обратился в полицию в марте. Он рассказал, что припарковал технику на территории предприятия, в котором работает. Через какое-то время квадроцикл за 200 тысяч рублей исчез.
Оперативники несколько недель искали подозреваемого. В итоге они нашли пропавший квадроцикл в гараже у 31-летнего местного жителя. Тот признался, что украл его, чтобы продать.
На злоумышленника завели уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК («Кража»).
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