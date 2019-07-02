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Фото: Pixabay.com
В Ясногорске цыган украл у соседа ботинки, раковину и насос. Об этом
Мужчина вытащил стекло из окна и забрался в один из домов на улице Льва Толстого. Он взял себе водяной насос, раковину, ботинки, DVD-проигрыватель и 21 диск. Ущерб составил десять тысяч рублей.
Оперативники нашли вещи у ранее судимого 55-летнего мужчины. Он живет рядом с потерпевшим. Украденное вернули владельцу.
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