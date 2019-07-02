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В Тульской области создадут реестр дорог, требующих «ямочного ремонта». Такое поручение главам администраций в понедельник, 1 июля, дал губернатор Алексей Дюмин,
На оперативном совещании глава региона распорядился в течение недели сформировать три-четыре отряда, которые будут «оперативно и качественно латать ямы на дорогах области».
Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин пояснил, что сейчас ямы на дорогах Тулы ремонтируют пять бригад. По заявкам в «Тула — без ям» работы проводят в течение десяти дней. Дюмин рекомендовал сократить сроки до двух-трех дней.
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