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15:20, 2 июля 2019 290
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В среду отключат холодную воду на трех рязанских улицах

В среду отключат холодную воду на трех рязанских улицах

В среду, 3 июля, отключат воду на трех рязанских улицах, сообщил сайт горадминистрации.

Из-за аварии на водопроводе подачу холодной воды снизят с 9:30 до 20:00 по следующим адресам:

  • улица Загородная, дома 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпус 4, 22 корпус 5, 22а;
  • улица Попова, дом 55;
  • улица Полиграфистов, дом 7.

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