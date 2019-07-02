В Рязанском районе перевернулся трактор с людьми в прицепе, пострадали четверо

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 1 июля, в Рязанском районе перевернулся трактор. ДТП произошло примерно в 10:40 на дороге Алтуфьево — Прудный, сообщила
По предварительной информации, 61-летний водитель «МТЗ» не справился с управлением, трактор съехал в кювет и перевернулся.
Известно, что в прицепе находились четверо мужчин. «Данный факт является грубым нарушением правил перевозки людей», — отметили в УМВД.
В результате происшествия водитель не пострадал, его пассажиры в возрасте 52, 52, 48 и 32 лет получили травмы. Двоих из них госпитализировали.
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