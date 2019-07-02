В Рязани выпустились первые «цифровые офицеры». Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 2 июля, в Рязани выпустились первые «цифровые офицеры». Дипломы выпускникам школы CDO (Chief Digital Officer) вручили первый зампред губернатора Анна Рослякова и советник губернатора по вопросам цифровой трансформации Игорь Горских.
Документ об окончании получили 23 человека. За четыре месяца они научились узнавать, обрабатывать и предоставлять информацию их руководству, а также узнали, как с помощью нее можно принимать качественные решения.
По словам Росляковой, проект способствует созданию современной системы управления регионом.
«Это и проект „Наш дом Рязань“, и цифровое направление в системе здравоохранения, школьные онлайн-дневники. Как сказал президент Владимир Путин, мы должны выйти на качественный уровень во всех отраслях с помощью механизмов цифровизации. Проект Школы CDO — это один из таких механизмов. Он вызвал большой интерес, на первоначальной стадии было порядка 500 участников. Сегодня здесь собрались самые лучшие», — подчеркнула первый зампред губернатора.
По мнению Горских, суть школы CDO — создание квалифицированных кадров, которые могут работать с большими цифровыми данными.
«Именно цифровизация даст больше прозрачности, эффективности и понимания того, что нужно делать. И сегодня нам нельзя отставать от важных цифровых технологий. Если сейчас мы не научимся применять большие данные в нашей повседневной практике управления, то безнадежно отстанем от мира, — подытожил советник губернатора по вопросам цифровой трансформации.
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