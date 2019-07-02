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В Перинатальном центре спасли недоношенных двойняшек, сообщил
Двойняшки родились дома 12 июня. Из квартиры на Московском шоссе «скорая» вместе с матерью доставила их в Перинатальный центр.
«Врачи скорой помощи оценили состояние новорожденных как тяжелое, девочки родились на сроке 29 недель. Масса тела каждой из них составляла менее одного килограмма, рефлексы новорожденных угнетены», — сообщила главврач Ирина Девятова.
За жизнь новорожденных боролись в отделении реанимации и интенсивной терапии. Туда они поступили в специальных транспортных кювезах. Им требовалась искусственная вентиляция легких, лечение и выхаживание.
«Спустя три недели их вес уже 1300 и 1200 граммов, и одну из малышек уже перевели из реанимации». — говорится в сообщении.
В минздраве отметили, что девочки родились в семье, где уже есть пятеро детей.
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