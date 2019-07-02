В ночь на четверг начнется семинедельный ремонт одной из улиц Тулы

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В ночь на четверг, 4 июля, в Туле начнется семинедельный ремонт улицы Оборонной. Об этом
Дорогу будут ремонтировать от улицы Советской до Новомосковского шоссе. В ночь на 4 июля перекроют движение на участке улицы Советской (до улицы Колетвинова). Объехать ремонт можно через улицу Войкова.
Затем перекроют участки от улицы Колетвинова до улицы Льва Толстого (с возможностью проезда через улицу Тимирязева), от улицы Льва Толстого до улицы Кауля (проезд через улицу Петра Алексеева).
Каждый участок планируют ремонтировать примерно по 14 дней.
Полностью улицу Оборонную откроют 20 августа.
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