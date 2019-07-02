Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:30, 2 июля 2019 179
 0    0

В ночь на четверг начнется семинедельный ремонт одной из улиц Тулы

В ночь на четверг начнется семинедельный ремонт одной из улиц Тулы

В ночь на четверг, 4 июля, в Туле начнется семинедельный ремонт улицы Оборонной. Об этом сообщил сайт администрации города.

Дорогу будут ремонтировать от улицы Советской до Новомосковского шоссе. В ночь на 4 июля перекроют движение на участке улицы Советской (до улицы Колетвинова). Объехать ремонт можно через улицу Войкова.

Затем перекроют участки от улицы Колетвинова до улицы Льва Толстого (с возможностью проезда через улицу Тимирязева), от улицы Льва Толстого до улицы Кауля (проезд через улицу Петра Алексеева).

Каждый участок планируют ремонтировать примерно по 14 дней.

Полностью улицу Оборонную откроют 20 августа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 478
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 38 795
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 489
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 007
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 771
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум