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11:01, 2 июля 2019 215
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В МЧС подтвердили гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

В МЧС подтвердили гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек. Такую информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Совместно с ГУ МВД России по Иркутской области обнаружены погибшими 14 человек, четверо из них погибли в Нижнеудинском, девять — Тулунском и один — Тайшетском районах. Из них, по результатам судебно-медицинской экспертизы, шесть человек погибли вследствие утопления, один — по причине переохлаждения, он скончался в больнице», — сказал представитель МЧС.

Опознаны 13 человек.

Напомним, из-за наводнения в Иркутской области тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По данным МЧС, погибли почти 200 голов скота и более 30 лошадей.

В области ввели режим ЧС.


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