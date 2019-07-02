В МЧС подтвердили гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

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Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек. Такую информацию опубликовал
«Совместно с ГУ МВД России по Иркутской области обнаружены погибшими 14 человек, четверо из них погибли в Нижнеудинском, девять — Тулунском и один — Тайшетском районах. Из них, по результатам судебно-медицинской экспертизы, шесть человек погибли вследствие утопления, один — по причине переохлаждения, он скончался в больнице», — сказал представитель МЧС.
Опознаны 13 человек.
Напомним, из-за наводнения в Иркутской области тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По
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