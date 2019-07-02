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В Липецке в расписание двух трамваев внесут изменения. Об этом
Со среды, 3 июля, в будни с 15:00 до 17:00 изменят время отправления трамвайных вагонов в отдельные рейсы. Речь идет о маршрутах №№ 1 («Центральный рынок — ДП6») и 5 («Кольцо 9-го микрорайона — Стан 2000»).
Время прибытия трамвая к конкретной остановке можно уточнить в центральной диспетчерской службе по телефону: 31-00-82. Также эти данные можно получить на сайтах профильного
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