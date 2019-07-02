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В Липецке школьник на мопеде попал в аварию. Об этом
В понедельник, 1 июля, в 16:30 на улице Водопьянова Renault столкнулся с мопедом, которым управлял 14-летний юноша. После оказания медпомощи его отпустили домой.
За рулем машины был 28-летний мужчина.
Фото регионального УМВД
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.