В июле свыше сотни обманутых дольщиков из Тамбова получат квартиры

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Фото: Pixabay.com
В июле 108 обманутых дольщиков из Тамбова получат квартиры. Об этом
Первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов пообещал, что до конца месяца сдадут второй корпус дома №69а на улице Интернациональной. Его «законсервировали» в конце 2016 года, а застройщика ООО «ЦентрЖилСтрой» объявили банкротом. В сентябре 2018 года стройку возобновили с участием ООО «АИЖК Строй».
Дальнейшему строительству мешают незаконно возведенные гаражи. Иванов поручил оперативно снести их.
Третий корпус дома должны сдать осенью. Ключи от квартир ждут 63 дольщика.
Напомним, что «АИЖК-Строй» создали для решения проблем с долгостроями. С помощью организации в эксплуатацию сдали несколько домов.
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