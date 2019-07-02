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В Госдуме предложили поднять оклад учителей до МРОТ. Об этом написал интернет-портал РИА
«У всех российских учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. Труд педагога должен оцениваться достойно. А уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате, но основной оклад должен быть равным для всех субъектов РФ», — говорится в документе, внесенном на рассмотрение в думу.
«Эта мера будет полезна и молодым специалистам, которые приходят в школу сразу после вуза, ведь у них еще нет никаких оснований для дополнительных выплат. А здесь они будут уверены, что их базовый оклад будет равен МРОТ», — отметил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Он пояснил, что сейчас в каждом регионе методика высчитывания базового оклада учителя разная, поэтому в некоторых регионах педагоги получают значительно меньше.
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