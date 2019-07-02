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В деле о наркотиках, найденных у Ивана Голунова, нет подозреваемых. Об этом написал
По его словам, работа над уголовным делом продолжается, теперь оно расследуется в отношении неустановленных лиц.
Куренной подтвердил информацию о передаче из МВД в Следственный комитет уголовного дела, в котором фигурировал Голунов.
Напомним, Ивана Голунова
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Одиночные пикеты в поддержку журналиста
В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и
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