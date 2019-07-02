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15:06, 2 июля 2019 240
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В деле о наркотиках, найденных у Ивана Голунова, нет подозреваемых — Генпрокуратура

В деле о наркотиках, найденных у Ивана Голунова, нет подозреваемых — Генпрокуратура

В деле о наркотиках, найденных у Ивана Голунова, нет подозреваемых. Об этом написал Интерфакс со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

По его словам, работа над уголовным делом продолжается, теперь оно расследуется в отношении неустановленных лиц.

Куренной подтвердил информацию о передаче из МВД в Следственный комитет уголовного дела, в котором фигурировал Голунов.

Напомним, Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Позже уголовное дело против журналиста прекратили. Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.

Об увольнении генералов Путина просил глава МВД России Владимир Колокольцев.


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