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В бюджет Рязанской области дополнительно поступит более 92 миллионов рублей федеральных целевых средств. Об этом сообщил
«Федеральные средства направим на поддержку занятости, развитие сельской кооперации и фермерских хозяйств, создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Дополнительные доходы от акцизов на нефтепродукты полностью поступят в дорожный фонд», — сказал Николай Любимов.
В целом доходы областного бюджета на 2019 год планируется увеличить на 439,8 миллиона рублей, расходы — на 824,7 миллиона рублей.
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