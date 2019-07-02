Ученые назвали причины наводнения в Иркутской области

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К катастрофическим паводкам в Иркутской области привели атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Об этом пишет «
Ученые отметили что такая ситуация в будущем вполне может повториться. По их мнению, среди всех регионов Евразии именно Иркутская область оказалась под влиянием такой аномалии.
«Мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана», — пояснила кандидат географических наук Инна Латышева.
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