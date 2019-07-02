У туляка на берегу реки отобрали толстовку и сумку с едой

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Фото: Pixabay.com
У туляка на берегу реки отобрали толстовку, сумку с едой и телефон. Об этом
Неизвестный ограбил мужчину на берегу реки Тулица на улице Пробной. Оперативнкии нашли злоумышленника. Им оказался 39-летний житель поселка Южный.
Похищенное изъяли. Вещи передадут хозяину.
Злоумышленника взяли под стражу. На него завели уголовное дело по статье 161 УК («Грабеж»).
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.