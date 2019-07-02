Тамбовская область получит более 6,7 миллионов на ФАПы

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Фото: Pixabay.com
Тамбовская область получит из федерального бюджета более 6,7 миллионов рублей на ФАПы. Об этом
Деньги выделят на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов численностью населения от двух тысяч человек.
В областном управлении здравоохранения уже уточнили, что деньги направят на завершение строительства ФАПов в Мичуринском, Первомайском и Тамбовском районах.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.