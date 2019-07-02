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15:18, 2 июля 2019 76
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Рязанские следователи раскрыли убийство, совершенное больше шести лет назад

Рязанские следователи раскрыли убийство, совершенное больше шести лет назад

Рязанские следователи раскрыли убийство, совершенное больше шести лет назад. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Следствием установлено, что вечером 21 апреля 2013 года обвиняемый на железнодорожной станции в поселке Кустаревка Сасовского района познакомился с местным жителем, 1958 года рождения. Вместе с ним они начали распивать спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и новый знакомый избил мужчину, нанеся множественные удары руками, ногами и деревянным предметом по голове, туловищу и конечностям.

В результате потерпевший получил телесные повреждения, от которых он на следующий день скончался в больнице. Обвиняемый после содеянного с места преступления скрылся.

Обвиняемый, житель Самары, 1983 года рождения, на момент раскрытия преступления находился в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Там он отбывал наказание за тяжкие преступления, совершенные на территории Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело передано в суд.


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