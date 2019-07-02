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Рязанские следователи раскрыли убийство, совершенное больше шести лет назад. Об этом сообщил
Следствием установлено, что вечером 21 апреля 2013 года обвиняемый на железнодорожной станции в поселке Кустаревка Сасовского района познакомился с местным жителем, 1958 года рождения. Вместе с ним они начали распивать спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и новый знакомый избил мужчину, нанеся множественные удары руками, ногами и деревянным предметом по голове, туловищу и конечностям.
В результате потерпевший получил телесные повреждения, от которых он на следующий день скончался в больнице. Обвиняемый после содеянного с места преступления скрылся.
Обвиняемый, житель Самары, 1983 года рождения, на момент раскрытия преступления находился в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Там он отбывал наказание за тяжкие преступления, совершенные на территории Краснодарского края.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело передано в суд.
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