Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:40, 2 июля 2019 88
 0    0

Рязанские полицейские задержали фальшивомонетчика из Москвы

Рязанские полицейские задержали фальшивомонетчика из Москвы

Рязанские полицейские задержали 30-летнего фальшивомонетчика из Москвы. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По предварительной информации, мужчина приехал в Рязань, арендовал квартиру и начал сбывать поддельные купюры. Фальшивые банкноты злоумышленник приобрел в Москве.

Одну из них обнаружили в выручке расположенного в центре города ресторана быстрого обслуживания.

Во время задержания сотрудники правопорядка обнаружили четыре купюры номиналом пять тысяч рублей и несколько купюр с номиналом тысяча рублей с признаками подделки.

Полицейские предполагают, что задержанный причастен к аналогичным фактам сбыта фальшивых купю. Проводится проверка.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Сбыт поддельных денег). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 525
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 38 956
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 491
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 010
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 777
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум