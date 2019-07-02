Рязанские полицейские задержали фальшивомонетчика из Москвы

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Рязанские полицейские задержали 30-летнего фальшивомонетчика из Москвы. Об этом сообщил
По предварительной информации, мужчина приехал в Рязань, арендовал квартиру и начал сбывать поддельные купюры. Фальшивые банкноты злоумышленник приобрел в Москве.
Одну из них обнаружили в выручке расположенного в центре города ресторана быстрого обслуживания.
Во время задержания сотрудники правопорядка обнаружили четыре купюры номиналом пять тысяч рублей и несколько купюр с номиналом тысяча рублей с признаками подделки.
Полицейские предполагают, что задержанный причастен к аналогичным фактам сбыта фальшивых купю. Проводится проверка.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Сбыт поддельных денег). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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