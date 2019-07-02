Полиция ищет пропавшего жителя Ряжского района, состоящего на учете у психиатра

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Полиция ищет 55-летнего Александра Федоровича Старостина, который пропал 8 мая. Предположительно, в 7 утра мужчина вышел из дома в селе Новое Еголдаево Ряжского района, пишет издательство «
Старостин — инвалид второй группы, он состоит на учете у врача-психиатра.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные с сединой, имеет лобную залысину.
Был одет: темные брюки, светлая рубашка с коротким рукавом, серый пиджак, черные туфли. Может носить кепку.
Телефон мужчина оставил дома, с собой взял паспорт, медицинские документы, планшет и деньги.
Известно, что Старостин мог отправиться в Москву, а оттуда в республику Коми на поиски родственников.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить в полицию или по телефонам 102, 8 (49132) 21-2-26.
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