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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Пьяный водитель пытался дать взятку тамбовскому автоинспектору. Об этом
Инспектор остановил машину в Жердевском районе. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Пытаясь избежать административной ответственности по статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством в состояние алкогольного опьянения»), он попытался оставить в служебной машине 35 тысяч рублей.
«Данные незаконные действия были незамедлительно пресечены полицейским», — отметили в пресс-службе.
Водителя задержали, купюры изъяли как вещественные доказательства. Мужчине грозит уголовная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо до восьми лет тюрьмы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
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