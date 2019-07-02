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9:57, 2 июля 2019 133
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Пьяный водитель пытался дать взятку тамбовскому автоинспектору

Пьяный водитель пытался дать взятку тамбовскому автоинспектору

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Пьяный водитель пытался дать взятку тамбовскому автоинспектору. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инспектор остановил машину в Жердевском районе. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Пытаясь избежать административной ответственности по статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством в состояние алкогольного опьянения»), он попытался оставить в служебной машине 35 тысяч рублей.

«Данные незаконные действия были незамедлительно пресечены полицейским», — отметили в пресс-службе.

Водителя задержали, купюры изъяли как вещественные доказательства. Мужчине грозит уголовная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо до восьми лет тюрьмы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.


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