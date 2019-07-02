Пьяный тамбовчанин угнал «Фольксваген»

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Фото: Pixabay.com
Пьяный тамбовчанин угнал Volkswagen. Об этом
Хозяин машины обратился в полицию 30 июня. Оперативники выехали на место и установили личность подозреваемого. Им оказался горожанин 1986 года рождения. Накануне поздно вечером он заметил в поселке Строитель припаркованный Volkswagen и решил «покататься на комфортабельной машине».
Автомобиль остановили на улице Рылеева. Как отметили в пресс-службе полиции, водитель был явно пьян.
Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Тамбовчанину грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до пяти лет тюрьмы.
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