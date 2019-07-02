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17:05, 2 июля 2019 143
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Пьяный тамбовчанин угнал «Фольксваген»

Пьяный тамбовчанин угнал «Фольксваген»

Фото: Pixabay.com

Пьяный тамбовчанин угнал Volkswagen. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Хозяин машины обратился в полицию 30 июня. Оперативники выехали на место и установили личность подозреваемого. Им оказался горожанин 1986 года рождения. Накануне поздно вечером он заметил в поселке Строитель припаркованный Volkswagen и решил «покататься на комфортабельной машине».

Автомобиль остановили на улице Рылеева. Как отметили в пресс-службе полиции, водитель был явно пьян.

Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Тамбовчанину грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до пяти лет тюрьмы.


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