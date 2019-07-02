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10:01, 2 июля 2019 202
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Названы десять самых доступных автомобилей на российском рынке

Названы десять самых доступных автомобилей на российском рынке

Названы десять самых доступных автомобилей на российском рынке. Рейтинг опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте оказалась Lada Granta со средней ценой 522,9 тысяч рублей. На втором месте — седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 529,9 тысяч рублей. Третью строчку по цене удерживает Lada 4×4 — 563,8 тысяч рублей.

Далее список выглядит следующим образом:

  • Datsun mi-DO (617,7 тысяч рублей);
  • Renault Sandero (690,1 тысяч рублей);
  • Renault Logan (699,1 тысяч рублей);
  • Lada Largus (704 тысяч рублей);
  • Lifan Solano (706,8 тысяч рублей);
  • Lifan X50 (737,5 тысяч рублей);
  • УАЗ «Хантер» (746,8 тысяч рублей).

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