RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Названы десять самых доступных автомобилей на российском рынке. Рейтинг опубликовало аналитическое агентство «
На первом месте оказалась Lada Granta со средней ценой 522,9 тысяч рублей. На втором месте — седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 529,9 тысяч рублей. Третью строчку по цене удерживает Lada 4×4 — 563,8 тысяч рублей.
Далее список выглядит следующим образом:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа главу одного из калужских кладбищ завели дело за присвоение денег
|
cледующая новость →Пьяный водитель пытался дать взятку тамбовскому автоинспектору
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.