На ремонт тамбовской офтальмологической больницы направят почти шесть миллионов

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Фото: Pixabay.com
На ремонт тамбовской офтальмологической больницы направят 5,8 миллиона рублей. Об этом
Ремонт проведут в дневном стационаре первого офтальмологического отделения. Отмечается, что в больнице оборудуют места для пациентов-инвалидов.
Работы планируют завершить в сентябре.
отмечается, что ранее в больнице отремонтировали второе отделение.
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