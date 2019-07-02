На главу одного из калужских кладбищ завели дело за присвоение денег

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На главу одного из сельских кладбищ Боровского района завели дело за присвоение средств при оказании похоронных услуг. Об этом
Полицейские установили, что мужчина брал деньги за услуги, которые с 2016 года должны предоставляться безвозмездно. Также потерпевшие давали расписки, в которые указывали, что услуги им оказывали третьи лица.
Оперативники выявили троих потерпевших. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.
На калужанина завели дело по части 3 статьи 160 УК (Присвоение или растрата"). Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
«В настоящее время оперативники проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта», — отметили в пресс-службе.
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