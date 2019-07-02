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10:15, 2 июля 2019 245
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На главу одного из калужских кладбищ завели дело за присвоение денег

На главу одного из калужских кладбищ завели дело за присвоение денег

На главу одного из сельских кладбищ Боровского района завели дело за присвоение средств при оказании похоронных услуг. Об этом сообщила пресс-служба калужского УМВД.

Полицейские установили, что мужчина брал деньги за услуги, которые с 2016 года должны предоставляться безвозмездно. Также потерпевшие давали расписки, в которые указывали, что услуги им оказывали третьи лица.

Оперативники выявили троих потерпевших. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

На калужанина завели дело по части 3 статьи 160 УК (Присвоение или растрата"). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

«В настоящее время оперативники проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта», — отметили в пресс-службе.


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